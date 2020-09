publié le 29/09/2020 à 13:46

Une femme enceinte est morte malgré trois appels au Samu. Le drame a eu lieu dans la nuit du 26 au 27 septembre à Saint-Jean-de-Liversay en Charente-Maritime. La jeune femme de 24 ans, s'est sentie mal dans la soirée, et ses appels de détresse n'ont pas abouti.

C'est après une soirée au restaurant en famille, que la jeune femme se sent mal, à son retour au domicile de ses beaux-parents. Enceinte de 5 semaines, elle est prise de diarrhées et de vomissements. Quelques heures plus tard, au milieu de la nuit, son conjoint appelle le Samu de la Rochelle, à deux reprises, mais aucune équipe ne se déplace.

C'est finalement en début de matinée dimanche, après un troisième appel de détresse, que le service d'urgence envoie une équipe de sapeurs pompiers. Mais à l'arrivée des secours, la jeune femme est trouvée inconsciente, son décès est rapidement constaté.

Le conjoint de la victime a déposé plainte hier contre le Samu de la Rochelle pour non assistance à personne en danger. Le corps de la jeune femme doit être autopsié demain et les gendarmes vont désormais mener l'enquête. Ils devront notamment écouter le contenu des appels au Samu afin de savoir exactement quelle était leur teneur.

À écouter également dans ce journal

Sécurité sociale - Le déficit de la Sécurité sociale sera de 44,4 milliards d'euros pour l'année 2020, et de 27 milliards en 2021 à cause de la crise sanitaire, a dévoilé le gouvernement mardi 29 septembre. Les masques et les tests notamment ont fait exploser le budget. Selon le ministre de la Santé, Olivier Véran, il va falloir "des choix de long terme pour rétablir l'équilibre financier".

Mort de Victorine - Les gendarmes tentent de découvrir où la jeune femme de 18 ans, disparue samedi 27 septembre, a pu se faire agresser. Le chemin qui mène à la maison de ses parents est pourtant peu fréquenté, même si un match de football se tenait à proximité. Les gendarmes attendent beaucoup de l'appel à témoignages. L'autopsie aura lieu mercredi 30 septembre.

Cirques - C'est la fin des animaux sauvages dans les cirques itinérants. L'introduction d'orques ou de dauphins dans les delphinariums va aussi être interdite. La ministre de la transition écologique, Barbara Pompili, promet des délais suffisants pour permettre une transition en douceur.