Charente-Maritime : une femme enceinte meurt après trois appels au Samu

publié le 29/09/2020 à 10:12

Ce dimanche 27 septembre dans la nuit, une femme enceinte de 24 ans souffrait de diarrhées et de vomissements. À deux reprises, elle appelle le Samu et bénéficie de conseils médicaux. Après un troisième appel au matin, et malgré le déplacement des secours dans cette maison de Saint-Jean-de-Liversay (Charente-Maritime), la jeune femme est morte, rapporte Sud-Ouest.

Selon les informations récupérées par le quotidien auprès de Clément Incerti, procureur de la République de La Rochelle, la victime aurait ressenti de premiers symptômes après un repas au restaurant. Son état se serait aggravé ensuite, chez les parents de son conjoint. "Ils ont appelé le Samu qui, dans un premier temps, ne s'est pas déplacé", a précisé le procureur.

Les deux premiers appels, entre 2 et 3 heures du matin, ont découché sur des conseils donnés par un médecin. "Vers 8 heures, au troisième appel, pris en charge par le Smur (Service mobile d'urgence et de réanimation), il a été décidé d'envoyer une équipe car elle faisait un malaise grave", a expliqué à Sud-Ouest Pierre Thépot, directeur du groupe hospitalier Littoral Atlantique.

Le conjoint de la victime a déposé une plainte contre X pour "rechercher les causes de la mort". Une autopsie va être réalisée. Les bandes-son des appels au Samu ont été réquisitionnées. La gendarmerie de Marans est chargée de l'enquête.