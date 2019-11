publié le 23/11/2019 à 17:38

Avec "Complicités Animales", la comédienne et romancière Anny Duperrey veut une fois de plus nous interpeller sur la sensibilité des animaux, leurs émotions et peut-être même leurs sentiments. 70 histoires réelles et parfois très surprenantes comme celle de ce chat nommé Oscar, locataire d’un centre de malades d’Alzheimer de Providence aux États-Unis. Le chat venait se blottir contre certains d’entre eux sur leur lit. Les infirmières remarquèrent alors que ceux contre lesquels il se lovait mouraient quelques heures plus tard. En un an, Oscar avait prédit 25 décès et il veille toujours sur ces malades en gardant son mystère.

En fin d’émission Didier Van Cauwelaert est d’ailleurs intervenu pour parler de son amitié avec Anny Duperey mais aussi de son livre La bienveillance est une arme absolue. Occasion pour l’actrice de révéler que l’écrivain était à l’origine de la création d’une école pour chiens détecteurs de crise d’épilepsie.

Le reportage inattendu était consacré à une endroit unique en France. Un refuge pour les animaux en fin de vie ou aux comportements indésirables. Un havre de paix pour tous les animaux, domestiques ou d’élevage fondé en 1986 et dirigé depuis près de 30 ans par le vétérinaire comportementaliste Thierry Bédossa. Interrogée sur la présence d’animaux dans les cirques à Paris ou ailleurs, Anny Duperey a été claire : "L’utilisation des animaux sauvages dans les cirques est obsolète !"

Mais c’est l’invitée d’Anny Duperey qui a donné une leçon d’humanité aux auditeurs d’RTL. Caroline Simonds est la créatrice du "Rire médecin" qui envoie des clowns dans les services pédiatriques des hôpitaux. Elle a pu expliquer l’engagement de ces comédiens clowns hospitaliers qui réalisent 80.000 visites chaque année dans 46 services pédiatriques.