Sécurité sociale : quelle est cette 5e branche, en passe d'être votée à l'Assemblée ?

publié le 23/07/2020 à 12:15

Le Parlement doit adopter définitivement, jeudi 23 juillet 2020, les projets de loi sur la dette sociale, qui creusent fortement le "trou de la Sécu" après le coronavirus et valident la création d'une 5e branche "autonomie", véritable serpent de mer qui réapparaissait à chaque changement de président de la République depuis 20 ans. Mais la crise sanitaire est passée par là et a fait prendre conscience de l'urgence à organiser la prise en charge des personnes âgées qui ne peuvent plus se débrouiller seules.



Département, Assurance Maladie, caisses de retraite, assureurs privés... Jusqu'ici, la prise en charge du risque dépendance se faisait de façon désordonnée. Grâce à la réforme, une structure unique et universelle sera entièrement dédiée à ce sujet difficile de la dépendance aux autres.

Cette 5e branche fonctionnera sur le même principe que les autres, sous le contrôle des partenaires sociaux et du Parlement. Seule ombre au tableau : une nouvelle cotisation sociale devrait être créée tôt ou tard, même minime, pour financer la branche. C'est en effet la seule solution pour garantir un financement régulier sur la durée. Pour l'heure, le gouvernement hésite et a promis de n'augmenter ni les impôts, ni les taxes, ni les cotisations.

Le projet de loi présenté ce jeudi fait donc l'impasse sur ce sujet. C'est d'ailleurs ce qui fait dire aux oppositions que cette 5e branche est une "coquille vide". Tant que les milliards nécessaires n'auront pas été trouvés, elle ne servira strictement à rien. Pour ne pas trancher tout de suite, le gouvernement a demandé à un inspecteur des finances de plancher sur le sujet. Un document attendu au plus tôt en septembre 2020.