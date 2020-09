Disparition de Victorine en Isère : ce que l'on sait après la découverte du corps

publié le 28/09/2020 à 19:31

Lundi 28 septembre, le corps de Victorine, une jeune femme de 18 ans, a été retrouvé à Villefontaine (Isère) au bord d'une rivière. L'étudiante de l'université Lyon-3 avait disparu samedi soir, alors qu'elle se rendait chez ses parents.

Non loin du stade de la Prairie et du hameau de Saint-Bonnet, le sac à main, les baskets et le masque chirurgical de Victorine avaient été retrouvés après plusieurs battues organisées dès le lendemain de sa disparition jugée "inquiétante" par les autorités locales. Le parquet de Vienne, écartant la possibilité d'une fugue, avait alors ouvert une enquête mobilisant une vingtaine de gendarmes de la section de recherche de Grenoble.

"Il est trop tôt pour dire à quand remonte la mort" de la jeune fille, a précisé la procureure de la République de Vienne Audrey Quey.

La cause du décès encore inconnue

Des premières analyses de la dépouille "n'ont pas permis d'identifier les causes" du décès. "Il se trouve que le chien qui tentait de retrouver la piste de Victorine a marqué" lundi matin "au niveau d'une buse dans un cours d'eau", a déclaré la procureure. C'est à cet endroit que les affaires de l'étudiante ont été retrouvés. "Le chien a ensuite remonté le cours d'eau et nous avons trouvé un corps un plus haut" de la jeune femme, a-t-elle ajouté.

La procureur a indiqué que la dépouille "était immergée dans un ruisseau et difficile d'accès". Des examens complémentaires et une autopsie devront être réalisés dans les prochains jours afin de déterminer les causes de la mort de la jeune femme, détaille BFM TV.

La piste criminelle privilégiée

Lundi matin, avant la confirmation de l'identité du corps retrouvé à Villefontaine, la procureure de la République de Vienne Audrey Quey a précisé que "tout laisse penser que cela ne s'agit pas d'un accident". Elle a estimé que le décès de la jeune femme relève "probablement de faits de nature criminelle". La procureure a par ailleurs expliqué qu'elle allait se dessaisir de l'enquête au profit du pôle criminel de Grenoble.

Les enquêteurs sont désormais à la recherche d'un ou de plusieurs suspects : ils ont lancé un appel pour tenter de trouver des personnes qui "auraient été témoins d'un quelconque événement dans ce secteur", samedi aux alentours de 19 heures, rapporte CNEWS.

Le corps de Victorine DARTOIS, 18 ans, a été retrouvé à proximité de l’étang de St Bonnet (38). Elle avait disparu le samedi 26/09 vers 19H alors qu’elle rentrait à pied à Villefontaine (38). Si vous disposez d’éléments merci de contacter les 👮au n° vert suivant : 0 800 200 142 pic.twitter.com/vPxf4vrYvf — Gendarmerie de l'Isère (@Gendarmerie_038) September 28, 2020

C'est affreux. Il n'y a pas de mots La tante de Victorine au micro de RTL





Patricia, la tante de Victorine, a exprimé sa vive émotion au micro de RTL : "C'est affreux. Il n'y a pas de mots. Victorine avait 18 ans, on lui a enlevé sa vie. Je ne comprends pas qu'on puisse agir de la sorte", a-t-elle déploré, tout en espérant que les auteurs de "ces atrocités" soient retrouvés.



Peu avant la découverte du corps, Sylvie Dartoisine, la mère de la jeune fille, avait lancé un appel sur RTL. "Victorine, si tu m'entends de là où tu es, ne t'inquiète pas on va te retrouver ma chérie. Si vraiment il y a un agresseur et qu'il m'entend, qu'il relâche notre fille, c'est vraiment important, c'est tout ce qu'on demande", avait-elle imploré.