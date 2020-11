publié le 18/11/2020 à 13:34

Un millier de directeurs d'écoles adressent une lettre au ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer. Un appel du 18 novembre où ils se disent "épuisés". Olivier Flipo exerce dans une école de Cergy dans le Val-d'Oise et dénonce le trop-plein de consignes qu'il faut appliquer du jour au lendemain.

"C'est devenu un stress permanent et ces informations ou ces consignes sont parfois complètement contradictoires", dénonce Olivier Flipo, également membre du syndicat UNSA. "Un jour on va vous dire 'plus de sorties de l'école, même de proximité', la semaine suivante on nous dit 'finalement si, vous pouvez sortir. Allez-y. Vous pouvez aller à la piscine'. On se retrouve dans des situations à la piscine où le côté Covid et sanitaire ne peut pas être respecté, ce n'est pas possible", dénonce ce directeur d'école, épuisé par la situation.

"J'essaie de tenir la barre, mais il y a des fois où les bras m'en tombent parce que je me retrouve dans des situations complètement paradoxales où je ne peux pas répondre aux consignes, ce n'est pas possible", souligne ce directeur qui déplore des "situations de stress qui sont intenses, qui existaient déjà avant, mais qui sont encore plus accentuées du fait de Vigipirate, du fait de la situation Covid".

Olivier Flipo se déplace régulièrement dans d'autres établissements scolaires et le constat est sombre : "Les tensions sont vraiment palpables. J'entends tout le temps parler de démissions, de collègues directeurs qui disent 'je n'en peux plus je crois que je vais arrêter'", rapporte le directeur qui qualifie la situation d'"ingérable".

