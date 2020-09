publié le 18/09/2020 à 13:27

Le protocole sanitaire sera assoupli dès lundi 21 septembre dans les écoles. Les plus jeunes ne semblent pas être vecteurs de la Covid-19. Les enfants sont peu touchés par le virus : moins de 5%. Plusieurs études ont confirmé qu'ils se contaminent très peu entre eux. Dans la station de ski des Contamines-Montjoie, l'un des premiers foyers français de l'épidémie, un enfant anglais avait été contaminé. Il avait fréquenté trois établissements scolaires différents. Plusieurs centaines d'enfants avaient été testés pour aucun cas positif.

À partir de quel âge devient-on contaminant ? Le nombre de cas commence à augmenter dès 15 ans, chez les ados, mais ce sont surtout les jeunes adultes entre 20 et 40 ans qui sont les plus contaminés et qui transmettent le plus le virus. C'est pourtant cette catégorie qui se croit à tort invincible, qui respecte le moins les gestes barrières, qui fait la fête et, ensuite, part contaminer les plus anciens.

Si on regarde parmi les tests positifs, les plus de 65 ans sont proportionnellement moins touchés par le virus mais quand ils le sont les cas sont plus graves. Ils représentent 91% des décès.

À écouter également dans ce journal

Coronavirus en France - À Nice, de nouvelles mesures sanitaires ont été prises. Les rassemblements de plus de 10 personnes sont désormais interdits. Les bars et restaurants devront fermer entre 00h30 et 6h du matin. Les événements publics sont limités à 1.000 spectateurs. Nice-PSG dimanche se jouera à huis clos.



Économie - À Béthune, la colère ne retombe pas face à la fermeture soudaine de l'usine Bridgestone. La pétition lancée par le maire UDI Olivier Gacquerre sur le site mesopinions.com a recueilli plus de 27.000 signatures.

Carnet noir - Roger Carel, voix d'Astérix et légende du doublage, est mort à l'âge de 93 ans. Sa famille a confirmé son décès, survenu le 11 septembre. Les obsèques ont eu lieu jeudi 17 septembre dans la "plus stricte intimité familiale", explique son fils au Parisien.