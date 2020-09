publié le 18/09/2020 à 06:50

C'est un témoignage qui permet de mesurer l'ampleur et les conséquences de la fermeture de l'usine Bridgestone de Béthune. Dans cette ville de 25.000 habitants, l'entreprise fait vivre des centaines de familles. Les salariés, les sous-traitants et parfois dans un même foyer, ce sont plusieurs personnes qui travaillent sur le site. C'est le cas de Céline et de son mari, qui vont se retrouver sans emploi.

"Se dire qu'on va être tous les deux au chômage en début d'année et avoir appris ça comme un coup de poignard dans le dos ça fait mal", confie Céline au micro de RTL. "C'est des projets qui s'envolent, un avenir incertain... On ne sait pas combien de temps ça va durer, comment ça va se passer pour nous, on est dans le flou", poursuit la mère de famille.

"Quand vous avez une petite fille de 5 ans et demi qui vous demande : 'Pourquoi tu pleures depuis tout à l'heure maman ?', vous devez lui expliquer que c'est fini, que maman n'a plus de travail et que papa non plus, c'est dur."

