publié le 18/09/2020 à 10:17

Le ministre de la Santé Olivier Véran a reconnu jeudi 17 septembre les "difficultés organisationnelles" des tests de dépistage du coronavirus. Il a donné les grandes lignes de la nouvelle stratégie du gouvernement, qui consiste à prioriser les cas. Mais pour Bernard Jomier, sénateur de Paris et co-rapporteur de la commission d’enquête sur la gestion de la Covid-19, ce n'est pas suffisant.

"On a beaucoup progressé. Au printemps, on n'avait pas de tests. Maintenant, on est capable d'en faire plus d'un million par semaine donc ça, c'est un beau progrès", a d'abord constaté Bernard Jomier, avant de critiquer la stratégie qui n'a, selon lui, "pas été pensée".

"Ça fait des semaines et des semaines que les files s'allongent devant les laboratoires, que des personnes qui ont des symptômes n'arrivent pas à faire un test, à avoir le résultat, et ça, ça compromet profondément la lutte contre le virus. (…) Le ministre dit : 'On va prioriser.' Mais il n'y a pas de stratégie. Il n'explique pas qui peut faire un test, dans quelles conditions, comment on va organiser ça, et c'est ce qui est problématique."

"Ce n'est pas normal à la mi-septembre de ne pas avoir une stratégie claire. Les Français ne comprennent pas exactement ce qu'ils doivent faire et sans les Français on ne peut pas gagner la lutte contre le virus."