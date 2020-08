publié le 31/08/2020 à 13:41

C’est une pré-rentrée masquée pour plus de 800.000 enseignants. Ils vont devoir apprendre à faire la classe à voix haute et en faisant passer beaucoup de messages avec les yeux dans le cadre d’un protocole sanitaire très strict.

À Longjumeau, au lycée Jean Perrin, monsieur Doison se demande si cette année, il pourra enseigner le dessin industriel à ses élèves ou plutôt passer son temps à faire appliquer les gestes barrières :

"Je pense que ça va être problématique. On va être encore plus sur leur dos. Déjà que le règlement, on est toujours en train de leur répéter alors qu’ils le savent donc ça risque d’être la même chose avec le masque. C’est le rôle du prof aussi de gérer les élèves, de faire le policier mais on s’attend à une année un peu compliquée."

Dès demain, une centaine d’élèves vont débarquer. Le marquage au sol est là, les sens de circulation aussi mais une professeure de français s’interroge. Avec 750 élèves dans ce lycée, ce protocole sanitaire lui paraît un peu léger : "Il y aura un système particulier mais qui sera beaucoup moins abouti qu’au mois de juin donc je trouve ça assez inquiétant. J’ai l’impression qu’on nous a préparé une rentrée et que dans deux semaines, on va nous donner de nouveaux éléments. Je suis quasiment sûre qu’on va changer tout à ce moment-là. Je suis pas sereine."

Madame Eskenazi, la principale, est un peu plus confiante même si ça s’annonce compliqué : "Nous nous attendons à avoir des jeunes dubitatifs voire récalcitrants au sujet du port du masque. Nous nous y sommes préparés, nous l’avons anticipé pour pouvoir les sensibiliser et pouvoir faire en sorte que le masque devienne leur outil quotidien."

À écouter également dans ce journal

SNCF - Un trajet Hendaye-Paris a mis près de 24h à arriver à cause de plusieurs problèmes, notamment des caténaires abîmés. Les 3.000 voyageurs seront remboursés à 300%.

Fait divers - Des investigations vont être menées afin de voir si le suivi de l’homme multirécidiviste ayant reconnu avoir violé et tué une jeune fille de 15 ans à Nantes n’a pas été effectué correctement à sa sortie de prison en 2016.



Entreprises - Le protocole de port du masque en entreprise est encore flou à la veille de son obligation. Des discussions sont toujours en cours afin de déterminer les exceptions à ce règlement.