Port du masque en entreprise : des dérogations "seront possibles", dit Borne

publié le 25/08/2020 à 03:17

Élisabeth Borne, la ministre du Travail, a indiqué qu'il pourrait y avoir des dérogations dans les entreprises concernant l'obligation du port du masque.

Une semaine après l'annonce de son obligation à partir de la rentrée, la ministre du Travail a précisé sur Europe 1 ce lundi 24 août, que cette mesure sanitaire pourrait faire l'objet de dérogations "pour les activités pour lesquelles c'est très pénalisant".

"Je souhaite qu’on puisse regarder les dérogations qui seront possibles pour les activités pour lesquelles c’est très pénalisant (...) d’avoir systématiquement un masque", a expliqué Élisabeth Borne. "Ou, quand il y a d’autres façons de se protéger, quand on voit qu’on est à trois salariés dans 100 mètres carrés, on peut imaginer qu’on peut se dispenser du port du masque."

Par exemple, elle a évoqué le cas des plateaux de radio ou de télévision pour lesquels il y aurait une possible dérogation. En revanche, Élisabeth Borne a insisté sur le fait que le non-port du masque pouvait conduire à des "avertissements" ainsi qu'à des "sanctions".



En pleine rentrée de l'audiovisuel, c'est l'ensemble de la filière qui se mobilise pour tenter d'éviter la généralisation du masque sur les plateaux et studios, qui risquerait de plomber encore plus une rentrée déjà difficile, sur fond d'effondrement des recettes publicitaires entraîné par la crise du Covid-19. Car le masque est synonyme d'une moins bonne qualité de son et pourrait même rebuter certains téléspectateurs.