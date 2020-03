publié le 20/03/2020 à 14:11

La guerre en chantant. L’Italie qui est le pays le plus touché par le coronavirus avec plus de 3.400 morts ne se contente plus de se mettre au balcon pour soutenir les soignants, la musique adoucit le confinement.

À 11 heures ce matin, toutes les stations de radio ont diffusé la même chose. À Rome, où les gens sont confinés depuis 10 jours, tous les moyens sont bons pour briser le silence des villes, sortir de la solitude, encourager les personnels soignants. À la radio, ça donne pleins de couleurs et de légèreté.

Même Radio Vatican, qui n’a jamais diffusé de chansons "olé, olé", s’est joint aux autres stations de radio pour mettre du baume au cœur à une population qui cherche à résister à la peur en retrouvant, à distance, le sens de l’union.



Une belle idée à retenir pour les radios ici aussi en France. L’Italie prouve qu’on peut vivre un bon moment collectif en restant confiné.

À écouter également dans ce journal

Conseil de défense - Un nouveau conseil de défense a été réuni autour du chef de l’État à 11h ce vendredi 20 mars. Pas de durcissement du confinement pour l’instant mais l’exécutif prépare les esprits à une prolongation de la durée de confinement.

10.000 policiers confinés – 6,5% des effectifs, soit 10.000 policiers, sont confinés. La moitié pour garder leurs enfants, l’autre de manière préventive. 80 policiers ont été testés positifs au coronavirus.





Drones à Nice - À Nice le front de mer est interdit, et pour ceux qui n’auraient pas compris le message, un drone muni d’un haut-parleur survole la ville. "Rappel des consignes relatives à l’épidémie de Covid-19 : tous les déplacements en dehors du domicile sont interdits sauf dérogation", clame le drone.