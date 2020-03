Confinement : "Les réseaux fixes et mobiles sont conçus pour tenir", assure le PDG d'Orange

et Marie Zafimehy

publié le 20/03/2020 à 08:26

Télétravail multiplié par 7, visio-conférences multipliées par 2, trafic WhatsApp multiplié par 5 : la période de confinement instaurée pour lutter contre la propagation du nouveau coronavirus, conduit les Français et les Françaises à utiliser encore davantage le réseau internet. Face à cet afflux de connexions, Stéphane Richard, PDG d'Orange a tenu à rassurer sur RTL vendredi 20 mars.

"Les réseaux fixes et mobiles des opérateurs sont conçus pour tenir la période que nous traversons", a-t-il déclaré au micro d'Alba Ventura. "Nous avons un réseau qui a été conçu pour absorber des flux considérables et qui est construit sur un rythme d'augmentation régulier des usages". Chaque année, explique-t-il, le volume de data consommé augmente de 40%, les opérateurs anticipent donc toujours cet accroissement et sont préparés aux pics d'utilisation.

Deux points sont néanmoins délicats. Le premier, est la "capacité des opérateurs à passer des appels d'un réseau à l'autre", explique Stéphane Richard. Concrètement, si un client d'Orange souhaite appeler un de ses proches qui profite d'un abonnement Bouygues ou SFR, il se peut qu'il y ait des problèmes de réseau. Pour ces soucis d'interconnexions, le PDG d'Orange garantit que ses équipes sont en train de renforcer ces liens.

Deuxième obstacle : les câbles transatlantiques sur lesquels reposent par exemple les plateformes de streaming comme Disney+ ou Netflix, ou les jeux en réseau comme Fortnite. Le trafic sur ce réseau a été multiplié par deux en période de confinement. Mais là, encore Stéphane Richard se veut rassurant : "Il n’y aura pas de rupture sur ces liaisons."