publié le 19/03/2020 à 21:14

Les Pays-Bas sont aussi touchés par le coronavirus. Mais à l'instar de l'Angleterre, où Boris Johnson préfère suivre une stratégie dite "d'immunité collective", aucun confinement n'a pour l'heure été ordonné. Bruno Bruins, ministre de la Santé aux Pays-Bas, a défendu cette position, arguant que selon lui le confinement ferait renaître d'un coup le virus une fois les mesures levées.

Participant alors à un débat parlementaire à La Haye, Bruno Bruins a ensuite été victime d'un malaise. Il s'est écroulé de fatigue. Les personnes autour de lui l'ont aidé à se relever. Il a bu quelques gorgées d'eau et a quitté la salle.

Sur Twitter, il a expliqué que "les semaines intensives" l'avaient épuisé. "Je vais mieux. Je vais me reposer pour pouvoir retourner au travail dès demain et poursuivre la lutte contre le coronavirus du mieux possible."

Pays-Bas: le ministre de la Santé s'effondre de fatigue en pleine séance parlementaire pic.twitter.com/HPmiYOLAhL — BFMTV (@BFMTV) March 19, 2020

Dank voor al jullie steun voor zojuist. Ik had last van een flauwte door oververmoeidheid en intensieve weken. Inmiddels gaat het weer beter. Ik ga nu naar huis om vanavond uit te rusten, zodat ik morgen weer aan de slag kan om de #coronacrisis zo goed mogelijk te bestrijden. — Bruno Bruins (@bruno_bruins) March 18, 2020

Mais finalement, au lendemain de cet incident, Bruno Bruins a donné sa démission, acceptée par le roi. La lutte contre le coronavirus va se poursuivre sans lui.

Comme Boris Johnson, Mark Rutte, premier ministre néerlandais, a indiqué favoriser le développement d'une immunité collective aux Pays-Bas, excluant une nouvelle fois un confinement total de la population.



Son gouvernement a malgré tout ordonné la fermeture des écoles, bars et restaurants afin de contrôler la progression du coronavirus.

Selon le dernier comptage des autorités, 2.460 cas de contamination au Covid-19 ont été détectés aux Pays-Bas, dont 76 décès.