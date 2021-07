Le nombre de chômeurs a enregistré lors du deuxième trimestre 2021, une baisse de 1,3%. Mais peut-on parler de baisse significative avec 50.600 inscrits en moins ? Ce chiffre reste encourageant pour les personnes en recherche active d'emploi, qui se trouvent dans la catégorie A. La baisse est tout de même de 14,8%.

Ce retour à l'emploi est plus marqué chez les jeunes que chez les seniors qui ont du mal a retrouver du travail en ce moment. Mais l'emploi des jeunes se rapproche de plus en plus du niveau d’avant crise. Néanmoins, le nombre de demandeurs d’emploi en catégorie A reste toujours supérieur par rapport à 2019.

Si on regarde au niveau des régions, pour le mois de juin par exemple. On a retrouvé du travail plus facilement en Bretagne, Nouvelle-Aquitaine ou en PACA, les régions côtières donc. C'est plus difficile mais encourageant tout de même dans les Hauts-de-France ou le Grand Est.

Au global, si on ajoute les demandeurs d'emploi des catégories A, B et C la baisse est de 0,5 % sur ce trimestre. Là aussi c'est plutôt une bonne nouvelle. En France, actuellement il y a 3,5 millions de personnes inscrites et sans emploi, un peu plus de 2 millions en activité réduite.

À écouter également dans ce journal

Jeux Olympiques - La France a remporté une sixième médaille ce mardi grâce à la judoka Clarisse Agbegnenou qui a décroché l'or. C'est la deuxième médaille d'or française.

Polynésie - En déplacement, Emmanuel Macron a annoncé ce matin des mesures pour protéger l'une de nos pépites dans cette région du monde, dont un abri de survie surélevé de 3,5 mètres.



Coronavirus - Bordeaux et tout le littoral de la Gironde adoptent à nouveau le port du masque obligatoire à l'extérieur. Presque toute la côte atlantique est désormais soumise à cette restriction.