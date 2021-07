Bretagne : cet été, les jeunes pourront voyager gratuitement

En car, en TER ou en bateau, les jeunes de moins de 26 ans vont pouvoir se déplacer gratuitement en Bretagne à partir du 15 juillet jusqu'au 29 août. C’était l’une des promesses de campagne de Loïg Chesnais-Girard, le président de la région Bretagne. Grâce à cette opération baptisée BreizhGo Jeunes, 50.000 billets gratuits seront proposés chaque semaine.

Environ 300 000 billets seront prévus pour l’été. Pour en profiter, il sera obligatoire de réserver son trajet la veille pour le lendemain. Les billets pourront être réservés sur les applications BreizhGo m-ticket et SNCF ou par téléphone en fonction du mode de transport choisi. Pour pouvoir bénéficier d'une place, le jeune devra être muni d’un justificatif d’âge et de scolarité à présenter en cas de contrôle lors de son trajet. La région précise q'un billet "ne vaut que pour un seul trajet" et qu’il est "nécessaire de se munir de deux billets pour effectuer un aller-retour".

Cette offre a été financée à hauteur de deux millions d'euros par la région Bretagne. Loïg Chesnais-Girard et ses équipes travailleraient à la mise en place d’une offre "mobilité" au sein de la région Bretagne pour ces prochains mois. L’opération fonctionne aussi pour les voyages en bateau pour rejoindre gratuitement les îles de Houat, Groix, Molène, Ouessant, Arz ou Bréhat.