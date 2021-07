Les infos de 8h - Emmanuel Macron entame sa visite en Polynésie française

Un déplacement de quatre jours, initialement prévu l'an passé, mais repoussé en raison de la crise sanitaire. Emmanuel Macron est arrivé en Polynésie dimanche 25 juillet. Sur le tarmac de l'aéroport de Tahiti, pas de danseurs comme cela est la coutume pour l'accueil d'un chef d'État, mais ce dernier n'a pas échappé aux traditionnels colliers de fleurs autour du cou dès sa descente de l'avion.

Pour accueillir Emmanuel Macron, une jeune fille de 14 ans et un garçon de 12 ans ont déclamé l'Orero, un art tahitien qui manifeste par des mots chantés l'accueil d'une autorité. La performance a été applaudie par le Président et son assistance, une fierté pour le jeune Touarik. "Je l'ai senti avec plein de cœur, j'ai donné tout mon possible et tout mon cœur. Cela a été un honneur de rencontrer monsieur le président de la République", a indiqué le jeune garçon au micro de RTL.

Juste après, direction le centre hospitalier de Polynésie française. Alors que sur le territoire, les habitants sont proportionnellement deux fois moins nombreux à se faire vacciner qu'en Métropole, Emmanuel Macron leur a lancé un appel. "Je veux ici lancer un appel très fort pour appeler chacune et chacun à se faire vacciner, parce qu'on le voit partout dans les chiffres, quand on est vacciné on est protégé" a expliqué le chef de l'État, "on diffuse beaucoup moins le virus et surtout on ne tombe quasiment plus malade. Dans les très peu de cas où on tombe malade, on n'a plus les formes graves".



La visite d'Emmanuel Macron se poursuivra jusqu'à mardi 27 juillet. Il se rendra également aux îles Marquises. Une première : jamais un président n'a jusqu'à présent foulé ce sol.

