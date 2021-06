Comment trouver un job pour cet été ?

Ce lundi 21 juin, c'est de début de l'été. Pour de nombreux étudiants et lycéens, c'est aussi le moment de trouver un petit boulot pour les vacances, si ce n'est pas déjà fait. Pour en obtenir un, les jeunes peuvent commencer par viser des secteurs particuliers, qui recrutent chaque année des saisonniers.

L'hôtellerie-restauration a besoin de main-d'œuvre cet été. Fin mai, l'Union des Métiers et des Industries de l'Hôtellerie (Umih) avait lancé la plateforme HCR Emploi et assurait avoir besoin de 300.000 saisonniers. Cette année, le besoin est d'autant plus important que les démissions ou les reconversions ont été nombreuses pendant la crise sanitaire.

Comme l'explique France Bleu, les campings sont aussi un bon plan, puisque certaines chaînes, comme les campings Homair Vacances, réservent des postes aux moins de 26 ans.

Pensez à la cueillette

Autre secteur qui a besoin de petites mains : l'agriculture. Les Hauts-de-France auraient besoin à eux seuls de 20.000 recrutements supplémentaires, dont 86% de saisonniers, selon une enquête réalisée par Pôle Emploi rapportée par La Voix du Nord. En janvier dernier, la Fédération Nationale des Syndicats d'Exploitants Agricoles (FNSEA) déclarait avoir besoin d'un million de saisonniers pour les récoltes de l'année. Cet été, il est possible de récolter sur les mois d'été des melons, des courgettes, des tomates ou encore des pêches. A la fin de l'été, et jusqu'en octobre, les vignerons auront aussi besoin d'aide pour les vendanges.

Pour être recruté, on peut aller voir directement l'employeur potentiel avec un CV, mais aussi postuler en ligne sur des plateformes d'intérim des sites spécialisés, comme Student Job. La plateforme du gouvernement 1 jeune 1 solution propose aussi quelque 40.000 offres de jobs d'été. Le site renvoie vers Pôle emploi pour postuler.