Arbre en acier d'Arnaud Lapierre, exposé à Saint-Pétersbourg. Le même en plus grand est prévu à Bordeaux.

Un an après la vive polémique autour du sapin de Noel et du refus de la municipalité d'installer un sapin naturel avant Noël, la ville de Bordeaux aura bien son arbre de Noël cette année : un sapin géant en verre et en acier. L'armature en métal soutient des panneaux de verre couleur émeraude.

Comme le décrit son créateur Arnaud Lapierre, ce sapin est gigantesque : "Il est grand, fait onze mètres de haut, cinq mètres de diamètre et pèse quatre tonnes. Il se démonte et a été pensé pour durer dans le temps puisque c'est une œuvre constituée de matériaux écologiques recyclables".

Le sapin trônera à l'emplacement du fameux arbre "mort", devant la cathédrale Saint-André. Le maire de la ville, Pierre Hurmic, espère enterrer une polémique qui lui a couté : "Cela a été dur à vivre, j'ai reçu des menaces de mort très précises. C'est une affaire qui a pris une envergure totalement démesurée et c'est une page qui est définitivement tournée".

L'édile se satisfait désormais d'"une œuvre écologiquement responsable, réalisée par des artisans locaux, donc ça combine beaucoup d'éléments auxquels nous sommes très attachés tout en assurant un sapin qui contribuera largement à ce que doit être la féérie de Noël". Les Bordelais pourront en juger dès le 11 décembre prochain, date à laquelle il sera inauguré.

