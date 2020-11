publié le 21/11/2020 à 21:16

À un peu plus d'un mois de Noël et en attendant un relatif allégement du confinement, cette décision va donner un petit air de fête à nos rares sorties. La vente des sapins est possible depuis hier dans les grandes surfaces, jardineries, fleuristes et magasins de bricolage, mais uniquement en extérieur.

Les premiers clients ont déjà commencé à acheter leur sapin ce samedi 21 novembre. Sur le parking d'un supermarché à Legé au sud de Nantes, si ce n'est pas l'effervescence, le moral des clients et des passants est au beau fixe. Laurent et son épouse sortent du supermarché avec un sapin de Noël dans leur chariot : "Il est vente, donc avant que tout le monde saute dessus", admet Laurent qui profite de l'occasion.

C'est la première fois que ce couple achète un arbre de Noël aussi tôt. Mais ces derniers temps les petits plaisirs sont rares. Et décorer son sapin est l'occasion d'égayer un peu le quotidien morose. "On l'achète vers le 5-6 décembre, là ça fait trois semaines avant. Il y a pas grand chose d'autre à faire donc on va passer le temps, on va faire ça ensemble, en famille", se réjouit Laurent.

Un sapin pour un Noël réussi

Jérôme achète son sapin de Noël très tôt tous les ans pour éviter la cohue et être sûr d'avoir le plus bel arbre. "Tous les ans c'est le rituel, comme ça j'ai le choix des formes, et il reste au frais dans mon garage".

Et puis en cette période de crise sanitaire, les fêtes de fin d'année sont sacrées chez Laurent et Isabelle. Ils chargent tous les deux le sapin dans le coffre, espérant que Noël soit une réussite cette année pour les enfants et les petits enfants. "Le sapin de Noël c'est très important pour la joie des enfants," affirme Isabelle.

En espérant que d'ici Noël le sapin tienne dans le salon. D'ailleurs si vous décorez vous aussi votre sapin, pensez à l'humidifier régulièrement pour éviter qu'il sèche.