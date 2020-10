publié le 09/10/2020 à 13:35

Trois ans de prison ferme et l'interdiction définitive d'exercer ont été requis ce matin au tribunal correctionnel de Pau, contre Helga Wauters. Cette anesthésiste belge de 51 ans avait causé la mort d'une patiente en pratiquant une césarienne alors qu'elle était sous l'emprise de l'alcool.

L'accusée s'est défendue une dernière fois, maladroitement. À la toute fin de ce procès Helga Wauters à la barre tombe son masque de protection, mais ses paroles sonnent creuses. Après de longs silences, elle présente enfin ses condoléances, six ans après le drame, tout en soulignant que ça a été très dur pour elle aussi. La famille de Xynthia reste stoïque, ces membres sont là notamment pour Isaac, le fils de la victime, né de cet accouchement qui a tourné au cauchemar.

Yannick, son père, s'exprime pour la première fois : "Quand on fête l'anniversaire de mon fils et le mien qui suit juste derrière, c'est difficile pour moi d'avoir des moments très très joyeux. Je dois mettre un visage de façade pour que lui se sente bien et soit heureux. J'essaie de lui donner le meilleur équilibre possible, je fais le rôle de papa/maman, je fais mon travail comme tout parent. Il sait que sa maman est décédée des suites d'un accident, c'est les mots que je lui ai toujours dit et je n'ai pas envie qu'il se sente lui coupable, déjà que moi j'ai eu cette sensation par moments. Je sais que j'ai réussi quelque chose quand je le vois sourire le matin et qu'il est de bonne humeur, c'est du bonheur".

La décision sera rendue le 12 novembre prochain dans l'affaire Helga Wauters.

