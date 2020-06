publié le 25/06/2020 à 15:44

Le collectif "Tou.te.s contre les violences obstétricales et gynécologiques" a réalisé une enquête sur les accouchements en pleine épidémie. Un protocole sanitaire strict a souvent conduit les femmes à être séparées de leurs conjoints pendant l'accouchement. À la souffrance physique s'est ajoutée la souffrance psychologique

Pendant plusieurs semaines, les conjoints n'ont pas pu rester à la maternité après la naissance. Certains n'ont même pas pu entrer en salle d'accouchement et cela a eu de graves conséquences sur les femmes, comme l'explique Sonia Bisch, porte-parole du collectif à l'origine de cette enquête.

"Des femmes se sont retrouvées seules, en voit vraiment dans les témoignages, qu'elles ont été mal accompagnées au moment du travail, qu'elles se sont retrouvées seules, qu'elles ont eu plus de douleurs, car elles se sont senties stressées etc. Des visites interdites, des papas qui ont vu leur enfant six jours après la naissance, vraiment des situations un peu dramatiques", déplore la porte-parole.

🤰🏻🤱🏽 J’invite toutes les femmes ayant accouché pendant la période de #Covid_19 à participer à l’enquête du collectif @tcvog de @sonia_bisch ⤵️



📝 Je souhaite qu’il soit auditionné au plus vite par le groupe de travail contre les #ViolencesObstétricales https://t.co/JCmHKGp8Eo pic.twitter.com/6b5umcLrao — 🇫🇷 MarleneSchiappa (@MarleneSchiappa) May 25, 2020

L'enquête dévoile également que des nouveaux-nés ont été séparés de leur mère malade du Covid. Des femmes témoignent d'allaitement interdit, de césarienne d'office, des pratiques pourtant interdite par l'Organisation Mondiale de la Santé.

"Nous ce qu'on voudrait c'est qu'il y ait un contrôle des maternités, parce qu'on s'en rend bien compte dans notre rapport, il y a des maternités qui ont suivi les recommandations de bonnes pratiques et accepté les accompagnants, d'autres qui ont refusé. Chacun fait un peu comme elle veut. Tout ça c'est très important que ce soit pris comme une urgence de santé publique", demande Sonia Bish.

Le collectif espère qu'avec cette enquête le protocole sanitaire en maternité soit assoupli en cas de nouveau confinement.