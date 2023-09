Depuis l'an dernier, les pharmaciens pouvaient déjà vendre les antibiotiques à l'unité, mais c'était jusque-là facultatif, donc très peu pratiqué. Les syndicats d'officines ont estimé que 0.1 % des prescriptions ont été délivrées à l'unité l'année passée. Cela sera désormais obligatoire en période de pénurie, a confirmé, à RTL, une source proche du dossier. Ces ventes concerneront uniquement certains antibiotiques, comme l'amoxicilline, qui a beaucoup manqué l'hiver dernier.

On précise que, quand on parle de distribution à l'unité, cela ne veut pas dire qu'on doit se rendre à la pharmacie avant chaque prise de comprimé. Cela veut juste dire que quand vous présenterez une ordonnance, le pharmacien vous délivrera une boite en plastique avec, à l'intérieur, juste le nombre de comprimés nécessaires à votre traitement, et pas un de plus.

L'exécutif estime que cela va limiter les risques de rupture de stock cet hiver. Cela évitera aussi que des boites d'antibiotiques, encore à moitié pleine, ne dorment dans nos placards, en pleine période de pénurie.

