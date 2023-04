Antibiotiques, corticoïdes, antihistaminiques : les pénuries de médicaments continuent

C'est une galère qui dure et depuis des mois pour certains patients. Où trouver ses médicaments ? Car les pénuries durent et s'installent, même, pour certains traitements. Cet hiver, déjà, plusieurs antibiotiques, dont l'amoxicilline, étaient en rupture de stock. Quelques mois plus tard, le problème reste entier. Ces pénuries plombent toujours le quotidiens des pharmaciens, qui sont obligés d'annoncer aux patients que leurs médicaments sont en rupture de stock.

"Les médicaments les plus en rupture d'approvisionnement sont les antibiotiques et les corticoïdes. Dans toutes les pharmacies aujourd'hui, on ne peut pas honorer les prescriptions telles qu'elles sont faites. Donc, les gens vont d'une pharmacie à une autre pour essayer de trouver les bons produits", explique à RTL Olivier Rozière, pharmacien dans la Loire, et membre du syndicat URPS.

Les pharmaciens signalent aussi des tensions sur les stocks d'antihistaminiques. Des médicaments qui seront largement prescrits dans les mois à venir, puisqu'ils traitent les allergies. Pour trouver des solutions, le ministère de la santé est en train de rédiger des listes de médicaments essentiels pour pouvoir en reconstituer des stocks. Mais en attendant, "la situation est grave et il faut agir plus vite", a déclaré la semaine dernière au Sénat un porte-parole de l'Académie de médecine.

