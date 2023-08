Jimmy Mohamed explique pourquoi il ne faut pas abuser des antibiotiques

De bonnes nouvelles santé ce mercredi matin : des chercheurs ont découvert un nouvel antibiotique pour combattre les infections. Son petit nom : la clovibactine. C’est une bonne nouvelle pour lutter contre ce qu’on appelle l’antibiorésistance. Lorsque vous avez une infection bactérienne causée donc par une bactérie comme dans une infection urinaire avec la cystite, vous devez utiliser des antibiotiques. Le problème, c’est que l’utilisation massive et répétée des antibiotiques a entrainé l’apparition de bactérie résistante aux antibiotiques contre lesquels ces derniers ne fonctionnent plus.

C’est vrai que dit comme cela, au premier abord ce n’est pas très inquiétant. Cela n’effraie personne, pas même les patients que je peux voir en consultation à qui je dis qu’il y a un risque de devenir résistant aux antibiotiques car il suffit d’en prescrire un plus fort non. Sauf qu’à force, certaines souches sont dites multi résistantes, c’est-à-dire résistantes à plusieurs types d’antibiotiques. Le risque étant d’être dans une impasse thérapeutique, c’est-à-dire que plus aucun ne marche pour traiter votre infection.

Alors, nous les médecins, nous devons nous améliorer quant à la prescription d’antibiotiques. D’après les dernières données, il y a 5 fois plus de prescription d’antibiotiques chez les enfants français que chez les enfants hollandais. Or, il n’y a aucune raison valable de croire que nos enfants nécessitent plus d’antibiotique que nos voisins européens.

Ne pas prendre les antibiotiques qu'il vous reste avant d'avoir consulté

Et du côté des malades, on a aussi intérêt à ne pas non plus à réclamer ces fameux antibiotiques à tort et à travers. Prenons l’exemple de l’angine, tiens, les antibiotiques ne sont pas nécessaires parfois. Qu’elles soient rouges ou blanches, la seule façon de savoir si une angine est bactérienne est de faire un test de gorge pour détecter la présence de la bactérie streptocoque. À l’aide d’un écouvillon, on chatouille les amygdales et en quelques minutes on sait s’il faut des antibiotiques ou pas. Donc si vous avez une angine, ne prenez pas les antibiotiques qu’il vous reste de votre dernière infection.

Même chose pour la bronchite. Et même "quand ça tombe sur les bronches". La bronchite, dans l’immense majorité du temps, c’est une infection virale. Elle survient le plus souvent dans un contexte de nez qui coule avec les sécrétions du nez qui vont basculer dans l’arrière-gorge et entrainer la toux. Cette fameuse bronchite doit passer en quelques jours. La prescription d’antibiotique n’accélèrera pas la guérison.

On aurait pu prendre pleins d’autres exemples de recours non adaptés aux antibiotiques. Comme celui du microbiote, vous le savez votre flore intestinale, ces milliards de bonnes bactéries qui ont un rôle indispensable dans le bon fonctionnement de l’organisme et qui nous protège. Ces antibiotiques risquent de détruire, d’abimer votre flore digestive et détruire des bactéries qui sont censées nous défendre. On aura l’occasion d’en reparler mais un microbiote perturbé c’est : plus d’obésité, plus de diabète, plus de maladies auto-immunes, c’est pourquoi et je veux que tout le monde le dise avec moi : les antibiotiques… C'est pas automatique.