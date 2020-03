Les infos de 07h30 - Coronavirus : les ventes d'encre et de papier explosent en France

publié le 27/03/2020 à 08:41

Serons-nous bientôt en pénurie de papier et de cartouches d'encre ? Depuis le 17 mars, les ventes de ramettes de papier explosent. Depuis le début du confinement, les hypermarchés en vendent quatre fois plus que d'habitude. Les cartouches d'encre, c'est même dix fois plus que d'habitude. Certains supermarchés avaient coutume de vendre vingt cartouches par jour avant le confinement. Aujourd'hui, ils en vendent 200 par jour.

Les ventes d'imprimantes en livraison à domicile ont été multipliées par 5 ces dernières semaines. Rappelons que, en temps normal, chaque Français consomme en moyenne 167 kilos de papier par an. Mais la moitié est consommée sur le lieu de travail. Les 13 millions d'employés de bureau, dont la plupart est en télétravail aujourd'hui, utilisaient chacun en moyenne trois ramettes par mois.

À écouter également dans ce journal

Santé - Une adolescente de 16 ans atteinte par le coronavirus est décédée jeudi soir alors qu'elle ne présentait pas de maladie particulière. Il s'agit de la première victime mineure du Covid-19 en France.

Violences conjugales - Conséquence du confinement, les violences conjugales sont en très forte progression. Le ministre de l'Intérieur Christophe Castaner a indiqué qu'elles avaient augmenté de 36 % en zone police et de 32 % en zone gendarmerie, précisant qu'un système d'alerte serait mis en place dans les pharmacies.

Société - Selon un sondage Ifop publié par Le Parisien ce vendredi 27 mars, une très grande majorité des Français se dit inquiet par l'épidémie : 81 % indiquent avoir peur à l'idée de voir mourir un de leur proche et 62 % craignent pour leur propre vie.