publié le 07/04/2020 à 05:51

L'annulation fait suite à l'évolution récente des contrôles sanitaires effectués par les autorités chinoises. Par peur d'une nouvelle vague de contamination, elles testent obligatoirement les pilotes à l'arrivée. Malheureusement, la semaine dernière, un pilote d'Air France a été testé positif avant d'être placé en quarantaine.

Les autorités chinoises sont très tatillonnes et des discussions sont en cours pour tenter de trouver une solution rapide. "On est sur de grosses négociations" explique une source gouvernementale. La solution serait peut être de passer par un autre pays et que Shanghai ne soit finalement qu'une escale.

Cela éviterait aux pilotes de dormir en Chine et donc d'éviter un test à l'arrivée puisqu'ils resteraient tout simplement dans l'avion avant de repartir en France. Lundi 6 avril, ce sont 16 millions de masques qui devaient donc arrivés en France.

Il n'y a aucun problème sur la marchandise, elle est actuellement sous haute protection à Shanghai mais il manque l'essentiel : l'avion pour les ramener en France. Chaque semaine, Air France a pourtant prévu 6 rotations entre les deux pays. Les négociations se poursuivent en ce moment pour faire redécoller les avions au plus vite et chargés de millions de masques.

