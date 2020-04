publié le 06/04/2020 à 20:01

La tension autour du manque de masques de protection en pleine épidémie de nouveau coronavirus Covid-19 semble des plus fortes. Dans un communiqué, la présidente de la Région Bourgogne-Franche-Comté Marie-Guite Dufay déplore la réquisition par l’État, à l'aéroport, de "près de 4 millions de masques" à destination des structures médico-sociales de la collectivité territoriale.

"Alors que le 2 avril, une commande de masques de protection, à l’initiative de la Région Bourgogne-Franche-Comté, a été retenue par l’État. C’est aujourd’hui une nouvelle cargaison de deux millions de masques, arrivée ce matin à l'aéroport de Bâle-Mulhouse, qui a été intégralement réquisitionnée par l’État, sans concertation, ni même information préalable", déplore ce dimanche 5 avril le communiqué.

"La Région Bourgogne-Franche-Comté espère par ailleurs que les deux autres commandes réalisées via un autre importateur de 2,35 millions de masques supplémentaires, dont la livraison est prévue pour le 10 avril, ne feront pas l’objet d’une telle confiscation", précise le texte, qui indique que la présidente de la Région Marie-Guite Dufay va "saisir" le ministre de la Santé Olivier Véran pour "rétablir le dialogue et retrouver une unité dans l’action entre l’État et les régions."