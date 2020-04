publié le 04/04/2020 à 18:22

La France poursuit ses efforts pour s'approvisionner en masques de protection afin d'endiguer l'épidémie de coronavirus. Olivier Véran, ministre de la Santé, a affirmé ce samedi 4 avril, que ses commandes auprès de fabricants en Chine atteignent désormais près de deux milliards d'exemplaires. "Sur les masques que nous avons commandés en Chine, on doit être pas loin des deux milliards, et on continue de passer des commandes", a assuré le ministre, dans une interview au média en ligne Brut.

"Les commandes de masques que nous avons passées sont bien plus importantes que ce que nous recevons" et sont soumises à une "compétition mondiale", a-t-il souligné, rappelant les efforts de la France, pour, parallèlement, renforcer sa production nationale de masques de protection.

Mercredi, Olivier Véran avait assuré que la France avait commandé "plus d'un milliard et demi de masques en France et à l'étranger", lors d'une audition en visioconférence par la toute nouvelle mission d'information de l'Assemblée nationale sur la gestion gouvernementale de la crise.



