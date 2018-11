publié le 26/11/2018 à 08:01

Les "gilets jaunes" cherchent des leaders dans la tension. Selon nos informations, des représentants ont été désignés cette nuit mais la démarche est loin, très loin de faire l'unanimité. "J'ai un peu l'impression que c'est un peu comme Macron, il va falloir faire comme ça et c'est Paris qui a décidé", explique Paul Mara, porte-parole du mouvement à Marseille. "Ces personnes ne vont pas être entendues parce qu'elles ne sont pas reconnues comme telles. Il faut des représentants des 'gilets jaunes' mais il faut que les 'gilets jaunes' aient le temps de connaitre ces personnes", affirme-t-il.



Les "gilets jaunes" attendent la réponse d'Emmanuel Macron, le chef de l'Etat doit présenter une série de mesures pour tenter d'apaiser la colère mardi 27 novembre. Il a donné quelques pistes depuis Bruxelles : "Je pense qu'il n'y a pas de projet de société, de projet politique au niveau national et européen si nous n'apportons pas une réponse claire à nos classes moyennes et laborieuses. Une réponse économique, sociale mais également culturelle et de sens. C'est un de nos défis".

Environnement - Le gouvernement ne compte pas revenir sur la taxe sur les carburants mais, selon l'ancienne ministre de l'Ecologie Ségolène Royal, ce serait la seule solution. Elle a lancé un appel solennel à Emmanuel Macron sur France 3. "Je pense que dans le moment où nous sommes, il faut faire preuve de bon sens et d'un peu d'humilité. La France attend de l'apaisement, c'est le retrait des taxes qui ont été mises sur le carburant. Aucun dialogue ne peut se nouer si elles ne sont pas retirées".

Europe - À Bruxelles, les dirigeants des pays d'union ont approuvé le projet d'accord du Brexit conclu la semaine dernière. Il reste à obtenir le vote des députés britanniques, ce qui n'est pas simple car la majorité est plutôt contre. "C'est le meilleur accord possible, le seul", a martelé Jean-Claude Junker.



Tennis - Les Bleus se sont inclinés 3 à 1 face à la Croatie lors de la Coupe Davis. Yannick Noah est très en colère contre Gérard Piqué, à l'origine de la réforme de la compétition. "Qu'est-ce qu'un joueur de foot vient s'occuper de notre jeu ? J'ai rien à lui dire moi. Ce sera une autre compétition et j'espère que les objectifs seront atteints (...) J'ai des doutes mais j'espère que je me trompe sincèrement", a déclaré l'ancien champion.