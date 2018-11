publié le 25/11/2018 à 15:11

Difficile de ne pas faire le rapprochement avec la colère des "gilets jaunes", qui s'est une nouvelle fois exprimée samedi 24 novembre lors de l'acte 2 de leur mobilisation sur tout le territoire.



Emmanuel Macron s'exprimait dimanche 25 novembre lors d'un Conseil européen extraordinaire visant à entériner le Brexit. Interrogé sur des parallèles entre le vote des Britanniques pour la sortie de l'Union européenne, qui a eu un fort écho auprès des classes populaires au Royaume-Uni, et les "gilets jaunes", qui manifestent pour réclamer la suppression de la hausse des taxes sur les carburants, le chef de l'État a estimé ne pas "penser qu'on puisse comparer la situation de tous nos pays".

Il a cependant affirmé qu'il "il n'y a pas de projet de société et il n'y a pas de projet politique (au niveau national et européen, ndlr) si nous n'apportons pas une réponse claire à nos classes moyennes et à nos classes laborieuses". "Ce qui veut dire une réponse économique, sociale, mais aussi culturelle et de sens", a-t-il ajouté.

Pas d'opposition entre les villes et les campagnes

Pour le président de la République, ce que le Brexit montre, "c'est que dans toutes nos démocraties, il est clair que notre devoir est de réussir à redonner aux classes populaires et aux classes moyennes des perspectives, une capacité à construire le progrès". Emmanuel Macron a continué à évoquer le Brexit en contestant l'opposition entre les villes et les campagnes, un clivage régulièrement mis en avant par les "gilets jaunes.



"Si je prends l'exemple de notre pays, la situation est aussi très difficile dans certains quartiers des grandes villes", a-t-il notamment fait valoir. "Il y a ceux qui réussissent dans cette mondialisation et ceux pour qui le progrès n'est plus accessible", a conclu le chef de l'État.