publié le 25/11/2018 à 02:45

"Vous êtes en train de nous dire que si Ségolène Royal acceptait d'être candidate (aux élections européennes) pour le PS, l'écologie et peut-être Benoît Hamon, vous seriez favorable à ça aussi ?" Cette question, posée par Laurent Ruquier à Olivier Faure, a reçu une réponse : "Je vous dit que pour l'instant, elle réfléchit".



Le premier secrétaire du Parti socialiste, qui est à la recherche d'une tête de liste aux élection européennes, s'est vu proposer plusieurs noms par les chroniqueurs de l’émission On n'est pas couché, samedi 24 novembre. Et s'il n'a pas donné de réponse lorsque Christine Angot a évoqué Julien Drey, il a été plus clair concernant la candidate à la présidentielle de 2007.

"Elle décidera en janvier", a précisé ensuite Olivier Faure. "J'entends ce qu'elle dit, je parle avec elle. Et ce qu'elle dit me va très bien (...) Quelqu'un qui peut rassembler plus large que nous, je prends bien sûr", a-t-il confirmé. "Le projet que nous avons voté est assez proche de ce que les uns et les autres ont proposé", a indiqué Olivier Faure en évoquant Benoît Hamon (Génération.s) et Yannick Jadot (EELV).

"Ce que j'espère de nous tous c'est cette capacité à comprendre ce que les gens veulent de nous" @faureolivier #ONPC pic.twitter.com/6Ked4eJsVF — On n'est pas couché (@ONPCofficiel) 25 novembre 2018

"Il faudrait être dingue pour partir séparément, et considérer que nous sommes dans une situation où la gauche peut encore se payer le luxe de la division", a confirmer le patron du Parti socialiste.