Les radars ont aujourd'hui mauvaise mine. Victimes de la colère des "gilets jaunes", elle-même alimentée en partie par la nouvelle limitation de vitesse à 80 km/h sur le réseau secondaire, ces mouchards impitoyables sont devenus de parfaits boucs-émissaires.



Au total ce sont quasiment la moitié des radars fixes installés sur les nationales et les autoroutes qui sont aujourd'hui hors d'usage. Quelque 2.200 machines recouvertes de peinture, incendiées ou arrachées de leurs socles. Une casse massive et "jamais vue auparavant", selon un haut responsable des forces de l'ordre qui parle "de dégradations régulières et continues depuis un mois".

Aucune information officielle n'est disponible sur ce sujet mais, chaque jour, une dizaine de radars seraient volontairement détruits. Au total, plus de 120 appareils ont été mis hors d'usage ces dix derniers jours, précise même le site spécialisé radars-auto.com.

Des réparations au compte-gouttes

En première ligne ? Les parcs de radars de Haute-Loire, du Nord et du Pas-de-Calais qui ont été 100% détruits ces derniers jours. Une vague de destruction liée au mouvement des "gilets jaunes" même si aucune interpellation significative n'a été effectuée.



Il faut dire qu'à l'heure actuelle, la surveillance des radars n'est pas actuellement une priorité. Les réparations semblent même s'effectuer au compte-gouttes, car toute machine remise en état se retrouve aussitôt vandalisée...

