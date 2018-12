publié le 10/12/2018 à 15:39

En dépit de sa rénovation en 2012, l'adjectif vétuste revient le plus souvent lorsqu'il s'agit de décrire le stade Rajko Mitic, anciennement stade de l'Étoile Rouge (stadion Crvena Zvezda en serbe), plus connu sous le nom de stade Marakana. Marakana avec un K, en référence au Maracana de Rio de Janeiro. Le parallèle date de 1964, lorsque la capacité de l'enceinte fut portée à 110.000 places, un gigantisme digne des 200.000 de celle brésilienne, ronde, aux allures de soucoupe.



De nos jours, la capacité "n'est plus" que de 55.00 sièges. Mais le Marakana reste un lieu redouté de tous les visiteurs. Les images de l'interminable couloir en béton menant à la pelouse, avec des dizaines de CRS locaux alignés, glacent le sang. Cette saison, dans le groupe C de la Ligue des champions, l'Étoile Rouge y a tenu Naples en échec (0-0), avant de battre le finaliste sortant, Liverpool (2-0).

C'est donc au tour du Paris Saint-Germain de se frotter à l'ambiance serbe, à ce public bouillant, hostile. Pour être sûr de se qualifier pour les 8es de finale sans avoir à regarder ce qu'il se passe entre Liverpool et Naples, Neymar, Mbappé et compagnie doivent s'imposer. En cas de nul ou de défaite, les hommes de Thomas Tuchel pourraient être reversés en Europa League.