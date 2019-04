publié le 29/04/2019 à 07:17

Les médecins libéraux "bons élèves" vont être récompensés. 60.000 d'entre eux vont recevoir une prime dans les semaines qui viennent. Un bonus qui devrait s'élever à 4.600 euros en moyenne.



Cette prime va s'appliquer à tous ceux qui ont rempli les objectifs fixés par la Sécurité Sociale. Des objectifs qui ont pour but d'améliorer la santé publique, mais également les finances de l'Assurance Maladie.

En effet, les médecins dérapent de moins en moins dans leurs ordonnances et suivent en cela les recommandations de la sécurité sociale. Par exemple, ils prescrivent moins d'antibiotiques, plus de médicaments génériques et favorisent la vaccination contre la grippe.

Pour le docteur Rémy Sebbag, c'est un réel outil d'amélioration de la pratique du médecin. "On sait très bien que le turn-over des connaissances médicales c'est entre 5 et 7 ans, on a besoin d'être formé et là, la rémunération est liée avec ces objectifs de santé publique et donc ça rappelle les éléments des recommandations de bonnes pratiques", estime-t-il. Et grâce à cette rémunération sur objectif de santé publique, le docteur Sebbag doit ainsi toucher cette année environ 3.000 euros.

International - En Espagne, le Président du gouvernement conforté après les législatives d'hier. Le Socialiste Pedro Sanchez remporte 29% des voix. Il gagne près de 40 députés, et va donc rester en place mais ne pourra pas gouverner seul. L'extrême droite fait elle son retour au Parlement, avec 24 sièges.



Pollution - Le périphérique lyonnais passe ce matin à 70 km/h. La mesure est entrée en vigueur à 6h : 20 km/h de moins qu'auparavant. Il s'agit aussi de fluidifier le trafic autour de Lyon, qui est la 3e ville la plus embouteillée de France.



Faits divers - Une reconstitution a eu lieu cette nuit dans l'affaire Troadec. L'assassin présumé de cette famille de la banlieue nantaise a été amené sur les lieux du drame, à Orvault. C'est là que cet ancien ouvrier de l'arsenal de Brest aurait tué son beau-frère, l'épouse de celui-ci ainsi que leurs enfants de 21 et 18 ans, en février 2017.