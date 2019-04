publié le 04/04/2019 à 06:51

Plus de mille agressions verbales ou physiques. L'an dernier, plus de 1.120 agressions ont été enregistrées, soit une centaine de plus qu'en 2017. Un chiffre en constante augmentation. En 15 ans, le nombre d'agressions a même doublé.



Les patients sont toujours plus exigeants et les réseaux sociaux n'arrangent rien car, lorsqu'ils sont mécontents, certains se déchaînent contre les médecins ou même contre leurs proches.

Le docteur Bertrand Legrand, médecin généraliste à Tourcoing, a subi pas moins de 36 agressions depuis 2003. Et il a conservé la vidéo de sa dernière agression. "C'était une patiente qui était frustrée de ne pas avoir un résultat avant deux ou trois semaines. Elle a alors diffamé ma femme sur Google et quand je l'ai reprise pour l'annonce du résultat, je lui ai dit que je voulais bien continuer à la suivre mais qu'il fallait quand même qu'elle s'excuse. Et tout est parti en cacahuète...", explique-t-il au micro de RTL.

