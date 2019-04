VIDÉO - Semaine de la vaccination : les adultes oublient trop souvent les rappels

publié le 24/04/2019 à 20:47

Réaffirmer l'importance des vaccins alors que le scepticisme prend de l'ampleur, c'est l'objectif de la Semaine européenne de la vaccination, qui débute ce mercredi et s'achèvera le 30 avril. Les médecins précisent encore qu'il s'agit du moyen le plus efficace pour lutter contre de nombreuses maladies infectieuses. Et les adultes oublient trop souvent ces rappels, qui sont à faire toute la vie.



Car passées les piqûres obligatoires, redoutées des enfants et des ados, les retards et oublis sont fréquents. Pourtant, ces rappels réguliers sont indispensables aux adultes pour mettre à jour leur système immunitaire, et faire un geste responsable.

"Être protégé soi-même c'est ne pas transmettre de maladies à son entourage.", rappelle Gérard Pacaud, médecin généraliste, qui ajoute que pour des raisons médicales telles qu'un traitement contraignant, certaines personnes "ne peuvent pas se vacciner". Cependant, "Si 95% de la population se vaccine, ils ne seront pas atteints, et de fait ils seront protégés", explique-t-il.

Jusqu'à 3 millions de décès évités chaque année

Parmi les rappels recommandés pour tous : Le DTP - pour diphtérie tétanos et poliomyélite -

à mettre à jour à 25, 45 et 65 ans, puis tous les dix ans ensuite. Pour les jeunes adultes, il faut également penser au papillomavirus et à la coqueluche, pour les futurs parents.



Enfin, si votre médecin juge cela nécessaire, vous pouvez vous faire vacciner contre la grippe, les hépatites A ou B, mais aussi certaines méningites. Des protections mises en avant par le Ministère de la Santé dans un clip un brin alarmiste, amené à devenir viral.



Une course au vaccin pour les sceptiques, mais surtout une alerte nécessaire pour les pouvoirs publics. Selon l'Organisaton Mondiale de la Santé (OMS), la vaccination permet d'éviter chaque année entre 2 et 3 millions de décès dans le monde.