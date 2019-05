publié le 15/05/2019 à 07:01

Des mois de retard. Selon le calendrier officiel, depuis le 1er janvier, les jeunes en apprentissage peuvent bénéficier d'une aide de 500 euros pour passer leur permis de conduire. Mais à la mi-mai, beaucoup attendent encore ce coup de pouce.



Guillaume est apprenti en dernière année traiteur au Centre de formation aux métiers de bouche, à Bordeaux. Il termine son cursus, mais il lui manque encore un outil indispensable : le permis de conduire. "Quand on est en formation de traiteur, il faut se déplacer, partir sur des prestations le samedi", explique-t-il. "Le permis, ça a quand même un coût. Ça marche à l'heure et avec le code, c'est 1.270 euros".

Alors Guillaume dépose à son CFA un dossier pour toucher la toute nouvelle aide de l'État de 500 euros. Mais il ne sait pas dans combien de temps il pourra en bénéficier car les conventions n'ont toujours pas été signées avec l'État, qui a plusieurs mois de retard.

Le risque de ne plus être éligible

Conséquence de ce retard : certains appentis pourraient ne plus être éligibles. Pour bénéficier de cette aide, il faut toujours être sous contrat d’apprentissage, et la plupart de ces contrats se terminent en août prochain.



"C'est vrai que ça aurait pu être anticipé pour être opérationnel au 1er janvier 2019", estime Dominique Ganteille, directeur du CFA de Bordeaux. "Il aurait pu y avoir une grande campagne de communication. Là, on va nous se bouger pour rattraper ce retard mais c'est vrai qu'il y a de l'inertie".



Cinquante apprentis du CFA de Bordeaux sont déjà intéressés par le coup de pouce de l'État sur leur permis de conduire.

