publié le 12/01/2019 à 09:05

Cela concerne des milliers d'étudiants en apprentissage qui, quotidiennement, multiplient les déplacements entre leur centre de formation, l'entreprise qui les accueille et leur lieu d'hébergement. Pour les aider à financer leur permis de conduire, le gouvernement a décidé d'octroyer une aide de 500 euros aux apprentis... Cette mesure, annoncée il y a un an, vient donc d'entrer en vigueur.



Un coup de pouce bien utile quand on connait le prix du permis. Chaque année, 1,2 million de candidats passent l'examen. En moyenne, un candidat prend 35 heures de conduite, pour un coût total de la formation compris entre 1.600 et 1.800 euros.

Pour percevoir cette aide de 500 euros, il faut être majeur, titulaire d’un contrat d’apprentissage en cours et être engagé dans la préparation des épreuves du permis de conduire. La demande d’aide doit être faite par écrit et signée auprès du CFA (centre de formation d'apprentis). Il faut aussi fournir une copie d’un devis ou d’une facture d'une auto-école. À noter que l'aide est d'un montant forfaitaire, soit 500 euros quel que soit le montant des frais engagés.

Des initiatives locales

Exemple à Carpentras. La ville attribue une bourse de 650 à 950 euros à quinze jeunes de la ville pour financer leur permis. En contrepartie, ces jeunes s'engageront à effectuer 70 heures de service volontaire pour la municipalité et suivre une journée de sensibilisation à la sécurité routière. Cette formule concerne des jeunes entre 16 et 25 ans aux revenus modestes. Ils doivent justifier d'un quotient familial de revenus inférieur à 1.200 euros.



Rappelons aussi cette nouveauté : les jeunes possesseurs d'un permis de conduire pourront effectuer une formation complémentaire pour une centaine d'euros, en échange d’une période probatoire raccourcie. Cette formation post-permis permet de réduire la durée probatoire de trois à deux ans et, de deux ans à 18 mois pour ceux qui ont suivi la conduite accompagnée.