publié le 15/05/2019

Le gouvernement semble avoir appris de ses erreurs. Mercredi 15 mai, les 900.000 candidats inscrits sur Parcoursup auront les premiers résultats et de nombreuses améliorations ont été faites depuis l'année dernière.



Lors de la première édition de Parcoursup, un grand nombre d’étudiants et de parents ont exprimé leur mécontentement vis-à-vis de l'héritier de la plateforme APB. Ils étaient nombreux à se plaindre de n'être acceptés dans aucune des formations demandées. Même avec des dossiers honorables, certains bons élèves n'avaient que très peu de réponses positives lors des premiers résultats.

Les places se libéraient petit à petit, et même si la grande majorité des candidats a finalement accédé à une formation, le processus était lent, laborieux et surtout stressant pour les futurs étudiants. Heureusement, des modifications ont été faites afin d'améliorer la plateforme.

Réduire le stress des listes d'attente

Cette année, les candidats seront informés du rang du dernier admis l'an dernier ce qui évitera la panique de certains, en liste d'attente. Cependant, cela sera affiché pour les licences générales et les classes préparatoires, mais pas pour les BTS, IUT, instituts infirmiers (IFSI) et écoles d'ingénieurs et de commerce post-bac.



Pour ceux qui n'avaient demandé que des filières sélectives et n'ont reçu que des "non", les lycéens pourront demander un rendez-vous, à partir du 16 mai, avec un membre de l'équipe pédagogique de leur établissement, et les étudiants avec le service d'orientation de leur université. Ils pourront aussi formuler de nouveaux vœux sur la phase complémentaire à partir du 25 juin, et pourront solliciter la commission d'accès à l'enseignement supérieur de leur académie dès le 6 juillet.

Des délais de réponse réduits pour fluidifier le système

Le gouvernement a aussi décidé de réduire le délai de réponse, afin de remettre dans le système plus rapidement les places refusées. Du 15 au 19 mai, les jeunes auront cinq jours pour accepter, refuser ou placer "en attente" la ou les propositions reçues, un délai ramené à trois jours à partir du 20 mai. La plateforme sera figée et les délais de réponses suspendus pendant les épreuves écrites du bac du 17 au 24 juin.



En plus de cela, à dater du 25 juin les candidats toujours en liste d'attente pourront, s'ils le souhaitent, hiérarchiser un ou plusieurs vœux grâce à une option "répondeur automatique". Un dispositif pour ceux qui ne veulent pas se connecter tous les jours à la plateforme: si le candidat reçoit une proposition, le répondeur l'accepte selon l'ordre établi par le candidat.



À partir de la même date, des points d'étape obligatoires sont institués, destinés à ceux qui n'ont que des vœux en attente ou ont accepté une proposition en maintenant des vœux en attente. Ceux qui ont accepté de manière définitive une proposition d'ici le 15 juillet doivent s'inscrire dans l'établissement avant le 19 juillet (fin de la phase principale). Pour les autres, les inscriptions doivent s'effectuer avant le 27 août, alors que l'an passé, les inscriptions se sont clôturées fin septembre.