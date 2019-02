publié le 05/02/2019 à 07:07

Les "gilets jaunes", persona non grata chez Amazon ? C'est en tout cas ce qu'affirment les syndicats après le licenciement de trois salariés dans le Nord et dans la Drôme. Un licenciement pour "faute grave", ils avaient encouragé publiquement sur Facebook les blocages contre leur propre entreprise.



Un de ces ex-salariés qui travaillaient sur le site Amazon de Lauwin-Planque, témoigne sur RTL. Sylvain était en poste comme préparateur de commande dans la plateforme nordiste depuis deux ans et demi. Aujourd'hui, l'ancien salarié accuse le coup. Il s'est laissé emporter par le mouvement "gilets jaunes", dit-il, et ne pensait pas être aussi lourdement sanctionné.



Amazon précise que ces salariés restent libres de soutenir un mouvement mais n'ont pas respecté leurs obligations contractuelles. Pour certains syndicats, c'est une manière de dégraisser après le rush des périodes de fin d'année.

Des appels au débrayage et à participer aux manifestations de ce mardi ont été lancés, mais ils sont rarement suivis chez le géant américain.

