publié le 04/02/2019 à 20:51

Juan Guaido, autoproclamé président par intérim du Venezuela, remercie Emmanuel Macron de son soutien sur RTL. Ce lundi 4 février, le président de la République, ainsi que plusieurs dirigeants étrangers ont reconnu l'opposant à Nicolás Maduro comme président "en charge" du pays, en charge de "mettre en œuvre un processus électoral".



"Comme vous avez l’habitude de le dire 'Liberté, égalité, fraternité'. La reconnaissance de la France et de l’Europe est un appui très puissant pour les Vénézuéliens qui combattent, et se sacrifient, pour la liberté et la justice sociale du pays qui a un tel potentiel et tant de ressources", confie Juan Guaido. Le président de l'Assemblée du Venezuela souligne que cet appui intervient "à un moment déterminant". "Je remercie particulièrement le président Macron pour cette reconnaissance du combat des Vénézuéliens, pour sauver nos droits et penser à notre futur", ajoute Juan Guaido au micro de RTL.

Plus tôt dans la journée, le président de la République a annoncé le soutien de la France à l'opposant de Nicolás Maduro sur Twitter, après l'expiration de l'ultimatum posé par plusieurs pays de l'Union européenne à Nicolas Maduro, pour réclamer une nouvelle élection présidentielle.

Le Venezuela a annoncé qu'il allait réévaluer ses relations diplomatiques avec les pays européens reconnaissant l'opposant Juan Guaido, qui s'est déclaré président par intérim, selon un communiqué du ministère des Affaires étrangères vénézuélien.