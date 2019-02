avec Thomas Pierre et AFP

publié le 05/02/2019 à 06:37

700.000 bénéficiaires supplémentaires. C'est le résultat des annonces du mois de décembre, au tout début du mouvement des "gilets jaunes", soit 100 euros de plus pour les salariés qui touchent le SMIC.



Le nombre de bénéficiaires de la prime d'activité est désormais de 3,5 millions de foyers.Censée honorer la promesse d'Emmanuel Macron, cette prime bonifiée doit être versée ce mardi 5 février pour la première fois depuis les annonces du 10 décembre.



Ce sont les Caisses d'allocations familiales (CAF) qui s'occupent des formalités. Évidemment il y a affluence, comme à Bobigny, en Seine-Saint-Denis.

Des allocataires encore éligibles

Avec son conseiller, Sarah regarde l’écran d’ordinateur de la CAF avec appréhension. Pour connaitre ses droit, la jeune femme donne son salaire des trois derniers mois. La bonne nouvelle tombe enfin. Sarah a droit à la prime d’activité : "189 euros. Je suis ravie".

La jeune femme s’y prend trop tard pour un versement dès le mois de février. Sarah touchera donc sa première prime le mois prochain. Il reste encore bon nombre de personnes éligibles à la prime d’activité qui n’ont pas fait leur demande.



À l’agence de Bobigny, la manager Nouria explique qu’il n’est pas trop tard :"Ils peuvent à tout moment faire leur demande et se déplacer. Et pour les allocataires qui se déplacent ce mardi leur droit sera valorisé et payé le 5 mars". Au total, près de 5 millions de personnes ont droit à la prime d’activité élargie.

