publié le 05/02/2019 à 05:32

Est-ce le début d'une convergence des luttes ? Toujours est-il que l'on verra défiler dans les rues syndicats et "gilets jaunes" ce mardi 5 février. La CGT organise en effet une "grève nationale de 24 heures" et des manifestations pour réclamer hausse des salaires et justice fiscale, avec à ses côtés Solidaires, des syndicats FO, la France Insoumise, mais aussi des membres des "gilets jaunes".



"Il y a une trentaine de départements où il y aura des défilés jaunes et rouges", a assuré dimanche Philippe Martinez, le secrétaire général de la CGT. Le mouvement a débuté dans la nuit de lundi à mardi au marché international de Rungis, en région parisienne. Quelque 200 à 300 "gilets jaunes" et manifestants munis de drapeaux de la CGT ont bloqué dans le calme l'une des quatre entrées du marché.

En novembre, le numéro un de la CGT avait refusé tout lien avec ce mouvement à cause de son discours anti-fiscal et craignant des risques de récupération par l'extrême droite.

Il a rapidement révisé son discours, lorsque les revendications des "gilets jaunes" se sont élargies au champ social, avec des demandes de hausse du Smic, de "justice fiscale" ou de davantage de services publics.

"Au début, il y a eu de la méfiance de part et d'autre. Petit à petit, la convergence se fait", s'est réjouie auprès de l'AFP Aurélie Trouvé, porte-parole d'Attac, également de la partie. Ces derniers jours, des personnes se revendiquant des "gilets jaunes" ont multiplié sur Tweeter des appels à rejoindre l'initiative de la CGT, de même qu'Eric Drouet, l'une des figures du mouvement.

