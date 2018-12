"Gilets jaunes" : pas d'augmentation des tarifs bancaires en 2019

publié le 11/12/2018 à 18:48

Les banques françaises se sont engagées, mardi 11 décembre, à ne pas augmenter les tarifs bancaires des particuliers en 2019 et à plafonner les frais d'incidents bancaires pour les publics les plus fragiles, a annoncé l'Élysée.



Interpellées début septembre par les associations de consommateurs et les pouvoirs publics, sur les tarifs très élevés, les banques ont accepté de prendre des mesures importantes. Les hausses de tarifs bancaires prévues en 2019 sont annulées.

Les frais pour incidents bancaires pour les plus vulnérables ont également été plafonnés à 25 euros mensuels, les deux mesures représentant, selon la Banque de France, "500 à 600 millions d'euros de pouvoir d'achat redistribué aux Français".