publié le 12/12/2018 à 06:30

Quel est le point commun entre la Coupe du monde de football, France Gall, les "gilets jaunes", la procrastination, Bella Ciao et le filet-mignon ? Ils ont tous été très présents dans l'esprit des internautes français qui se sont rendus sur Google lors des douze mois écoulés.



Comme tous les ans, le moteur de recherche publie sa liste des recherches les plus populaires. Les questions des internautes français ont porté sur l'actualité, les dernières tendances à la mode, des recettes de cuisine, des définitions d'acronymes, des paroles de chanson ou encore des questions pratiques.

En 2017, le palmarès avait consacré des faits d'actualité comme la disparition de Johnny Hallyday, les élections présidentielle et législatives et des phénomènes culturels comme Game of Thrones ou Despacito. Découvrez les nouveaux classements qui préfigurent les rétrospectives à venir de l'année écoulée.

Les faits d'actualité

Sans surprise, la Coupe du monde de football arrive en tête des recherches liées à l'actualité, devant la chanteuse France Gall, décédée en janvier, et le mouvement des "gilets jaunes" mobilisé depuis un peu plus de trois semaines face au pouvoir.





1 - Coupe du monde

2 - France Gall

3 - Gilet jaune

4 - Avicii

5 - Charles Aznavour

6 - Maurane

7 - Meghan Markle

8 - Gréve sncf

9 - Alexandre Benalla

10- Mac Miller

Politique et société

Les internautes français se sont beaucoup renseignés sur les sujets de société et les événements politiques. Les "gilets jaunes" arrivent en tête de la catégorie, devant la grève SNCF et Alexandre Benalla, le garde du corps d'Emmanuel Macron presque inconnu de tous devenu scandale d'État.



1 - Gilets jaune

2- Grève SCNF

3 - Alexandre Benalla

4 - France Etats-Unis

5 - Presidente Croatie

6 - Nicolas Hulot

7 - Notre-Dame-des-Landes

8 - Sophia Chikirou

9 - Loi Schiappa

10 - Jean-Vincent Placé

Les sportifs

Victoire au mondial oblige, les Bleus trustent quasiment toutes les places du top 10 de la catégorie. Antoine Griezmann arrive en tête, devant son sélectionneur Didier Deschamps et la révélation du mondial Benjamin Pavard. Seuls Cavani et Thierry Henry parviennent à exister au milieu des champions du monde. Étonnamment, la nouvelle star du foot français Kylian Mbappé n'est que dixième.





1 - Griezmann

2 - Didier Deschamps

3 - Pavard

4 - Giroud

5 - Cavani

6 - Pogba

7 - Hugo lloris

8 - Thierry Henry

9 - Varane

10 - Kylian Mbappé

Pourquoi...

Les internautes ont également sollicité Google pour répondre à de vraies interrogations. La question “Pourquoi Antoine Griezmann joue en manches longues” a connu la plus forte progression cette année, devant "pourquoi Agathe Auproux quitte tpmp" et "pourquoi Les poilus".





1 - Griezmann joue en manche longue

2 - Agathe Auproux quitte tpmp

3 - Les poilus

4 - Maître gims enlève jamais ses lunettes

5 - La guerre 14 18

6 - Manon quitte les anges 10

7 - Snap bug

8 - Pas de direct Koh Lanta

9 - La mer est salée

10 - Lloris ne joue pas ce soir

Les paroles de chanson

Dans la catégorie paroles de chansons, le titre Bella Ciao a surfé à plein sur le succès de la série révélation de Netflix La Casa de Papel.





1 - Bella ciao

2 - Bohemian Rhapsody

3 - Mafiosa

4 - Dadju Jaloux

5 - Shallow

6 - Ramenez la coupe a la maison

7 - Perfect

8 - La Marseillaise

9 - Mercy

10 - Emmenez-moi

Les films

Numéro deux des paroles de chanson, Bohemian Rhapsody de Queen figure aussi dans le top 10 des films les plus recherchés par les internautes français avec Black Panther et Taxi 5.





1 - Black panther

2 - Taxi 5

3 - A star is born

4 - Bohemian Rhapsody

5 - Venom

6 - Le labyrinthe

7 - Deadpool 2

8 - Le grand bain

9 - Les animaux fantastiques 2

10 - Ready player one

Les vedettes

Freddie Mercury fait son entrée dans le top 3 des "vedettes" devancé par Laeticia Hallyday et Meghan Markle dont les actualités .







1 - Laeticia Hallyday

2 - Meghan Markle

3 - Freddie Mercury

4 - Tom Diversy

5 - Kaaris

6 - Laura Smet

7 - Demi Lovato

8 - Lio

9 - Eddy Guyot

10 - Pamela Anderson

Les définitions

Les Français ont aussi utilisé le moteur de recherche pour s'informer sur les termes et acronymes qui ont émergé dans le débat de société et sur les réseaux sociaux, ou tout simplement pour découvrir la signification de mots compliqués.





1 - Procrastination

2 - GPA

3 - Transgenre

4 - Bigorexie

5 - ASMR

6 - ZAD

7 - RGPD

8 - BAE

9 - Epicène

10 - Salmonelle

Les recettes

Côté cuisine, les internautes se sont intéressés aux grands classiques de la gastronomie française, comme les indémodables filet mignon et bœuf bourguignon, mais aussi à certaines recettes en vogue, comme le Starlette cake.





1 - Filet mignon

2 - Boeuf bourguignon

3 - Hachis parmentier

4 - Rougail saucisse

5 - Potimarron facile

6 - Starlette cake

7 - Osso bucco

8 - Panna cotta

9 - Crêpe salée

10 - Lasagnes à la bolognaise

Comment devenir...

Les internautes se servent aussi de Google pour répondre aux interrogations sur leur avenir et trouver quelles formations peuvent mener à certains métiers ou activités.



1 - Pompier



2 - Agent immobilier

3 - Mannequin

4 - Auto entrepreneur

5 - Assistante maternelle

6 - Acteur

7 - Influenceur

8 - Gendarme

9 - Ambulancier

10 - ATSEM