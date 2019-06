publié le 24/06/2019 à 05:35

Il suffit de se plonger dans les archives de Météo France et c'est très clair : de 1900 à 1994, presque un siècle, vous avez eu 10 canicules. Et depuis 1994, en 4 fois moins de temps, il y a en a eu 17 ! La fréquence s'est accélérée depuis 2003, la plus forte vague de chaleur jamais enregistrée qui avait fait 15.000 morts.

Depuis, il y en a presque tous les étés. En 2003, les autorités de santé étaient complètement dépassées. Aujourd'hui, ça va beaucoup mieux : les plans canicules, les messages de prévention, le suivi des personnes âgées, ont permis de réduire considérablement le nombre de victimes.

On parle de canicule lorsqu'on observe des températures anormalement élevées pendant plusieurs jours consécutifs, y compris la nuit. Les critères ne sont pas les mêmes selon les régions. À Brest, c'est 30 degrés le jour, à Toulouse, c'est 38 degrés...

Le mot "canicule" date du 16e siècle. Il vient de l'italien "canidula", qui signifie "petite chienne". En fait, c'est le nom qui a été donné une étoile, l'étoile la plus brillante de la constellation du Grand Chien, qui se lève et se couche avec le soleil en juillet et en août.