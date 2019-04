publié le 08/04/2019 à 05:30

Ce sera une restitution en grande pompe. Sous la nef du Grand Palais, Édouard Philippe conclura le grand débat ce lundi 8 avril matin. Sa prise de parole se fera devant 500 personnes, qui comprendra la moitié du gouvernement, des élus, des directeurs d'administration centrale, mais aussi des citoyens et des associations. Ce compte rendu est très attendu, notamment quand il est question des revendications des Français.



Et ce que les Français demandent le plus, ce sont des baisses d'impôt, sans franchement dire ou faire des économies. Ils voudraient aussi des services publics plus simples ou proches de chez eux, l'accès à un médecin et aux services de santé est une préoccupation largement partagée.

Ceux qui ont contribué au grand débat sont aussi très concernés par le réchauffement climatique et par l'environnement. Dans ce domaine, ils ne veulent pas entendre parler de taxes. Ils voudraient avoir plus de transports en commun et voir se développer l'agriculture bio. Enfin, le grand débat est sévère avec les élus : les Français qui se sont exprimés veulent réduire le nombre de parlementaires, sont majoritairement favorables à la prise en compte du vote blanc et à la proportionnelle pour les élections législatives.

En revanche, le RIC, référendum d'initiative citoyenne, le rétablissement de l'ISF ou la fin de 80km/h, toutes ces revendications des "gilets jaunes", apparaissent relativement peu. Ce ne sont pas eux qui ont participé aux réunions publiques, qui ont répondu sur internet ou qui ont noirci les cahiers de doléance. Après le grand débat, Emmanuel Macron pourra annoncer ce qu'il veut la semaine prochaine.

À écouter également dans ce journal

Japon - Carole Ghosn en appelle à Emmanuel Macron. Sur RTL, Carole Ghosn, la femme de l'ex-PDG de Renault-Nissan s'est confiée en exclusivité à Marc Olivier Fogiel.





Fraude - Près de 700.000 conducteurs rouleraient sans permis en France. Un chiffre qui a plus que doublé en 10 ans. Les deux tiers de ces fraudeur n'auraient jamais passé le permis par manque d'argent.



Éducation - Dans le Grand-Est, la région va offrir des ordinateurs portables à tous les élèves de seconde à la rentrée prochaine, soit 100.000 élèves au total. Les lycées vont passer aux manuels informatiques et les familles ne débourseront pas un centime.