publié le 22/03/2019 à 08:51

Gabriel Attal, secrétaire d’Etat auprès du ministre de l'Éducation, va ouvrir vendredi 22 mars une conférence citoyenne, réunion dont le but est de synthétiser le grand débat. Ce sera avec 80 jeunes tirés au sort partout en France. "C'était quelque chose qui me tenait beaucoup à cœur" confie-t-il sur RTL.



"La parole des jeunes se libère facilement quand ils sont entre jeunes", explique Garbiel Attal. "Quand on est jeunes et qu'on va dans une réunion avec des 'moins jeunes', qui ont tous un vécu, une expérience, qui souvent s'appuient sur ce vécu et cette expérience pour s'exprimer, ça peut être intimidant" ajoute-t-il. "On peut se dire est-ce que je suis vraiment légitime ?", a-t-il complété.

"Trois jeunes ingénieurs des Hauts-de France ont mis en place une plateforme 'Entendre la France' où ils ont repris le questionnaire du grand débat à travers le chatbot Messenger ( la messagerie Facebook). Il y a eu 212.000 contributions. 50% ont moins de 25 ans" confie le secrétaire d'État.

Parmi les sujets de préoccupations des jeunes qui remontent il y a "deux sujets principaux" selon Gabriel Attal. "D'abord c'est la question de l'environnement et du changement climatique. C'est un combat générationnel" a-t-il affirmé. "Et puis il y a les questions très concrètes de vie quotidienne" : "mobilité, pouvoir d'achat, insertion professionnelle" poursuit-il. "Il y a aussi des propositions qui sont faites sur les institutions et la citoyenneté" a-t-il conclu.