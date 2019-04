publié le 07/04/2019 à 22:01

Arrêté un mois après sa remise en liberté. Carlos Ghosn restera en garde à vue au Japon jusqu'au 14 avril au moins, pour répondre à de nouveaux soupçons de malversations financières. La conférence de presse, qui avait été annoncée sur Twitter pour le 11 avril, est donc annulée.

Son épouse Carole Ghosn lance un appel sur RTL. "J'en appelle au président de la République qu'il fasse sortir mon mari de prison. Déjà, il a fait 111 jours. La France est le grand pays des droits de l'Homme et maintenant, on ne sent pas qu'il y a des droits de l'Homme en France".



L'épouse de l'ancien patron de Renault a quitté le Japon après une nouvelle arrestation. "Ils n'ont aucune preuve, on n'a rien vu encore. Ils l'ont jeté en prison et la France ne conteste pas. Je ne veux pas que mon mari soit au-dessus des lois mais qu'il soit jugé de façon équitable".

"Je sais qu'il est innocent, ajoute-t-elle. Je demande qu'on lui laisse la présomption d’innocence, comme à tout citoyen français. La France doit faire quelque chose", dit-elle.